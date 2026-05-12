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Merz beim DGB ausgepfiffen: Schreier aus einem Land vor unserer Zeit

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Merz beim DGB ausgepfiffen: Schreier aus einem Land vor unserer Zeit

Bundeskanzler Friedrich Merz spricht auf dem Bundeskongress des DGB in Berlin
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht auf dem Bundeskongress des DGB in Berlin
Protest gegen Friedrich Merz auf DGB-Kongress: Abgehoben und realitätsfern. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Merz beim DGB ausgepfiffen
 

Schreier aus einem Land vor unserer Zeit

Friedrich Merz wird auf dem DGB-Kongress gnadenlos ausgepfiffen. Dabei mutete er den realitätsentrückten Funktionären nur ein Minimum der Wahrheit zu. Mit diesen Gewerkschaften wird Deutschland die Wende nicht schaffen. Ein Kommentar.

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Protest gegen Friedrich Merz auf DGB-Kongress: Abgehoben und realitätsfern. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
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