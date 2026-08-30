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Scheinwelt Universität: Jason Arday war nur ein Scharlatan unter vielen

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Cambridge-Hochstapler Jason Arday: Vorzeigeprofessor einer linken Wissenschaft. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Photoshot /// Screenshot/X
Cambridge-Hochstapler Jason Arday: Vorzeigeprofessor einer linken Wissenschaft. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Photoshot /// Screenshot/X
Cambridge-Hochstapler Jason Arday: Vorzeigeprofessor einer linken Wissenschaft. Bild: JF/Kirill Singer, verwendete Bilder: picture alliance / Photoshot /// Screenshot/X
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Jason Arday war nur ein Scharlatan unter vielen

Trotz fragwürdiger Vita und Plagiaten machte Cambridge Jason Arday zum Vorzeigeprofessor. Überraschen sollte es nicht – denn die ideologiegeprägte Hochstapelei plagt weite Teile der westlichen Sozialwissenschaft. Ein Kommentar von Till Kinzel.

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