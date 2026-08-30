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Warum politische Korrektheit ein Angriff auf unsere Rechte ist: Korrekt ist, wenn alles schon feststeht

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Für manche eine sinnvolle Sache, de facto aber ein sanfter Maulkorb: Politische Korrektheit. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Für manche eine sinnvolle Sache, de facto aber ein sanfter Maulkorb: Politische Korrektheit. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Für manche eine sinnvolle Sache, de facto aber ein sanfter Maulkorb: Politische Korrektheit. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
JF-Plus Icon Premium Warum politische Korrektheit ein Angriff auf unsere Rechte ist
 

Korrekt ist, wenn alles schon feststeht

Immer häufiger wird Politik mit dem Hinweis begründet, bestimmte Maßnahmen seien alternativlos. Doch was bedeutet es für die Demokratie, wenn politische Ziele nicht mehr offen zur Debatte stehen? Der Philosoph Michael Andrick über politische Korrektheit.

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Für manche eine sinnvolle Sache, de facto aber ein sanfter Maulkorb: Politische Korrektheit. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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