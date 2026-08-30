Korrekt ist, wenn alles schon feststeht

Für manche eine sinnvolle Sache, de facto aber ein sanfter Maulkorb: Politische Korrektheit. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Immer häufiger wird Politik mit dem Hinweis begründet, bestimmte Maßnahmen seien alternativlos. Doch was bedeutet es für die Demokratie, wenn politische Ziele nicht mehr offen zur Debatte stehen? Der Philosoph Michael Andrick über politische Korrektheit.