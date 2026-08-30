Die Kultur in der woken Sackgasse

Die Ostberliner Volksbühne – statt der Lust an der Anarchie herrscht auch hier nun woker Zeitgeist. Foto: IMAGO / Berlinfoto

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz stand einst für anarchische Kunst, radikale Selbstbefragung und eine Linke, die niemanden verschonte – auch nicht sich selbst. Das sieht mittlerweile ganz anders aus – und steht sinnbildlich für ein Problem des gesamten Kulturbetriebs.