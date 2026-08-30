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Arroganz der Macht: Die Kultur in der woken Sackgasse

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Vor dem Gebäude der Ostberliner Volksbühne ist ein Banner mit der Aufschrift "Fickt euch!" angebracht – Symbolbild des woken Kulturbetriebs
Vor dem Gebäude der Ostberliner Volksbühne ist ein Banner mit der Aufschrift "Fickt euch!" angebracht – Symbolbild des woken Kulturbetriebs
Die Ostberliner Volksbühne – statt der Lust an der Anarchie herrscht auch hier nun woker Zeitgeist. Foto: IMAGO / Berlinfoto
JF-Plus Icon Premium Arroganz der Macht
 

Die Kultur in der woken Sackgasse

Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz stand einst für anarchische Kunst, radikale Selbstbefragung und eine Linke, die niemanden verschonte – auch nicht sich selbst. Das sieht mittlerweile ganz anders aus – und steht sinnbildlich für ein Problem des gesamten Kulturbetriebs.

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Die Ostberliner Volksbühne – statt der Lust an der Anarchie herrscht auch hier nun woker Zeitgeist. Foto: IMAGO / Berlinfoto
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