6,3 Milliarden Euro zu viel gezahlt: Die Rechnung, wenn Sozialdemokraten nett sind

Andrea Nahles (SPD), Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, hat ein Geldrückholproblem bei ihrer Behörde. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Die Rechnung, wenn Sozialdemokraten nett sind

Die Arbeitsagentur verzichtet darauf, zu viel gezahlte Milliardenbeiträge zurückzufordern. Immer wenn Sozialdemokraten nett sind, ist der Bürger der Dumme. Gilt allerdings auch für andere Politiker. Ein Kommentar von Fabian Schmidt-Ahmad.

