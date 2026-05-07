Die Lüge der Frau Bas ist das Prinzip der Herrschenden

Wer den Zuwanderungsmärchen der Regierung Fakten entgegensetzt, den beschuldigen Gestalten wie Bas seit Jahren der Desinformation. Jetzt glaubt die SPD-Chefin, mit ihrem „Niemand wandert in die Sozialsysteme ein“ durchzukommen. Doch dieser Satz wird ihr um die Ohren fliegen. Ein Kommentar.