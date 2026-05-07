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„Niemand wandert in Sozialsysteme ein“: Die Lüge der Frau Bas ist das Prinzip der Herrschenden

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Bärbel Bas bei ihrer Sozialsystem-Lüge im Bundestag.
Bärbel Bas bei ihrer Sozialsystem-Lüge im Bundestag.
Bärbel Bas bei ihrer Sozialsystem-Lüge im Bundestag. Foto: picture alliance / Andreas Gora
JF-Plus Icon Premium „Niemand wandert in Sozialsysteme ein“
 

Die Lüge der Frau Bas ist das Prinzip der Herrschenden

Wer den Zuwanderungsmärchen der Regierung Fakten entgegensetzt, den beschuldigen Gestalten wie Bas seit Jahren der Desinformation. Jetzt glaubt die SPD-Chefin, mit ihrem „Niemand wandert in die Sozialsysteme ein“ durchzukommen. Doch dieser Satz wird ihr um die Ohren fliegen. Ein Kommentar.

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