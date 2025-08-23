Wirtschwaftswunder in Argentinien: Wer ist hier verrückt, Herr Merz?

Anzeige

Der Kettensägen-Präsident, der den Staat zerstört und das Land in den Abgrund stürzt. So präsentierten die tonangebenden Medien nach Javier Mileis Wahlsieg den wilden „anarcho-kapitalistischen“ Politaußenseiter, der in Buenos Aires überraschend die Präsidentenwahl gewonnen hatte. Seine Gegner in Argentinien nannten ihn „El Loco“: der Verrückte, der mit seinem toten Hund spricht.

Friedrich Merz äußerte sich vor einem Jahr voller Abscheu über Milei: Er sei „völlig entsetzt“ über die Idee, daß Deutschland „etwas mehr Milei könnte“, sagte Merz vor der Bundestagswahl. „Was der Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt die Menschen mit Füßen.“

Merz sollte um Entschuldigung bitten

Es ist überfällig, daß Merz bei Milei um Entschuldigung bittet für seine Entgleisung. Milei hat das Land nicht ruiniert, sondern kurz vor dem Abgrund die Notbremse gezogen und eine schmerzhafte finanzpolitische Kehrtwende vollzogen. Diese zeigt nun erstaunliche Erfolge. Er hat die drohende Hyperinflation gestoppt, Argentiniens Wirtschaft wächst, die Armut sinkt. Der Stanford- und Harvard-Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson nennt es ein „menschengemachtes Wunder“, das Milei in Argentinien geschafft habe.

Die Reformen des libertären Präsidenten seien „die beste Chance“, die Argentinien nach sieben Jahrzehnten wirtschaftlichen Scheiterns erlebe, so Ferguson. Nicht einmal zwei Jahre nach seiner Wahl hat er in Argentinien eine bedeutende Wende geschafft, einen totalen Bruch mit der chronischen Inflation, den hohen Staatsdefiziten und dem ökonomischen Niedergangs.

Ein Land am Rande des Bankrotts

Was hat Milei gemacht? Als er im November 2023 die Wahl gewann und in die Casa Rosada, den Präsidentenpalast in Buenos Aires einzog, stand Argentinien mit einem extrem hohen Haushaltsdefizit wieder mal kurz vor dem Staatsbankrott. Der scheidende Präsident Alberto Fernández von der korrupten peronistischen (sozialistischen) „Gerechtigkeitspartei“ hatte das Land am Río de La Plata in eine katastrophale finanzielle Lage geführt. Die Regierung ließ wie verrückt Geld drucken und die Inflationsrate stieg auf 250 Prozent.

Milei hat eine Vollbremsung vollzogen, die schmerzhaft, aber wirkungsvoll war. Er hat staatliche Ausgaben und Subventionen brutal gekürzt und damit in bemerkenswert kurzer Zeit einen ausgeglichenen Staatshaushalt und sogar Haushaltsüberschüsse erreicht. Zudem hat er den aufgeblähten Staatsapparat radikal verkleinert.

„Afuera“ – Weg damit!

Mehr als 50.000 Staatsbedienstete, etwa ein Siebtel aller Beamten, mußten gehen. „Afuera“ – Weg damit! Milei hat die Hälfte aller Ministerien aufgelöst oder zusammengelegt. Gerade die linksideologisch geprägten Ministerien hat er ins Visier genommen. Die Gewerkschaften heulten auf, doch der Abbau der Bürokratie hat dem Land gut getan. Und Milei hat Hunderte von Vorschriften und Vorgaben abgeschafft – ein radikales Deregulierungsprogramm.

Der Ökonom Milei, ein Anhänger der Österreichischen Schule (Hayek, Mises, Rothbard), wußte, wie man die Inflation besiegt: Indem man die Notenpreße abstellt. Von den utopischen Ideen, die er noch im Wahlkampf äußerte, wie der Abschaffung der Zentralbank hat sich Milei verabschiedet. Er macht eine radikale, aber pragmatische Politik. Manche puristischen Mises-Anhänger, die eine Revolution inklusive Entstaatlichung des Geldes erwartet hatten, sind enttäuscht. Aber Milei hat viel erreicht.

Mit seinem Sparkurs hat er die Inflation gebremst. Die monatliche Teuerungsrate, die anfangs bei mehr als 25 Prozent lag, ist um 90 Prozent zurückgegangen und lag zuletzt unter zwei Prozent.

Nach Rezession nun bemerkenswert hohes Wirtschaftswachstum

Ja, die Wirtschaft schrumpfte im ersten Jahr von Mileis Amtszeit, doch bei weitem nicht so stark wie keynesianische Ökonomen befürchtet hatten. Die Behauptungen, der „Kettensägen-Präsident“ werde „das Land ruinieren“, waren reine Angstmacherei. Mit 1,3 Prozent blieb der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2024 relativ moderat, schon in der zweiten Jahreshälfte setzte eine Erholung ein. Und in diesem Jahr wächst die Wirtschaft um 5,5 Prozent laut IWF-Prognose. „Beindruckende Erfolge“ gebe es. Die OECD erwartet sogar 5,7 Prozent Wirtschaftswachstum. Damit liegt Argentinien vor China auf dem zweitbesten Platz in Welt-Ranking, nur Indien wächst etwas mehr. Für 2026 prognostizieren die IWF-Ökonomen nochmal 5 Prozent Plus.

Die typische Ausrede linker Medien auf die sich abzeichnenden Erfolge lautete: Ja, Milei saniere den Haushalt und bremse die Inflation, aber die Armut sei gestiegen. Das lag daran, daß die anfangs noch extrem hohe Geldentwertung die Löhne und Renten entwertete. Nach einem anfänglichen Anstieg ist die Armut aber deutlich zurückgegangen. Inzwischen leben mehrere Millionen Argentinier weniger unterhalb der Armutsgrenze als vor Milei. Die Armenquote ist geringer als seit sechs Jahren. Noch nie gab es einen so starken Rückgang in so kurzer Zeit. Und durch die Liberalisierung des Wohnungsmarktes ist es Milei gelungen, das Angebot an vermieteten Wohnungen deutlich zu steigern.

Vor dem Ersten Weltkrieg galt das südamerikanische Land als eines der wohlhabendsten der Erde, die Pro-Kopf-Einkommen lagen teils höher als in Deutschland und in Frankreich. Das Land erlebte damals sein goldenes Zeitalter. „Riche comme un Argentine“ (So reich wie ein Argentinier) sagte man in Paris damals über besonders Wohlhabende. Danach ging es aber stetig bergab. Argentinien wurde „vom sozialistischen Virus“ ruiniert, wie Milei über die Jahrzehnte der peronistischen Politik sagt. Nach Dekaden des Niedergangs keimt aber Hoffnung auf, daß Argentinien nicht weiter verarmen wird.

Wirtschaftswunder und Kampf gegen Wokeismus

Kein Wunder, daß inzwischen deutlich mehr als 50 Prozent der Argentinier sagen, ihr Land befinde sich wirtschaftlich auf dem richtigen Kurs. Die Zufriedenheit mit Milei ist – trotz aller Schmerzen durch die Reformen – weiterhin hoch. Umfragen zeigen, daß seine Partei „La Libertad Avanza“ bei den Wahlen im Oktober mit einem Sieg rechnen kann.

Der Erfolg Mileis ist nicht zu leugnen, auch wenn viele Linksmedien hierzulande weiterhin mit Fake-News-Berichten ein Zerrbild der Lage Argentiniens zeichnen.

Langsam, nur sehr langsam, spricht sich bis Deutschland herum, daß Milei bemerkenswerte Erfolge vorweisen kann. Im Spiegel, der vorher immer mit Verachtung über den bösen Rechtspopulisten von Buenos Aires geschrieben hatte, sagt ein Bankökonom über Milei „Ich würde ihm bislang eine Eins geben“. Der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, schreibt, die Schocktherapie habe Argentinien nach Jahrzehnten des schleichenden Niedergangs wieder auf Erfolgskurs gebracht. Zwar rümpfen alle pflichtgemäß die Nase über den „exzentrischen“ Präsidenten, der „eine vulgäre Sprache“ spreche, die Linken beleidige und einen Kulturkampf führe.

Milei ist nicht nur ein wirtschaftsliberaler Ökonom, er hat auch eine Kampfansage gegen den „kranken Wokeismus“ gemacht.

Langsam „bröckelt das, was wir als die absolute globale Hegemonie der woken Linken bezeichnen“, sagte er beim Weltwirtschaftsforum in Davos, wo er Elon Musk, Giorgia Meloni, Bukele in El Salvador, Viktor Orbán in Ungarn, Benjamin Netanjahu und Donald Trump als Verbündete bezeichnete. Das ist die Internationale der Rechten. Kein Wunder, daß linke Medien und Politiker Milei hassen.

Aber mehr und mehr müssen sie inzwischen zumindest eingestehen, daß er ökonomisch Erfolg hat.

Merz oder Milei – wer ruiniert jetzt das Land?

So sehr, daß im Spiegel nun der (non-konforme) Kolumnist Alexander Neubacher sogar schreiben darf: „Milei oder Merz – wer ist jetzt „El Loco“? Für Friedrich Merz war Argentiniens Präsident der Irre mit der Kettensäge, der sein Land ruiniert. Doch womöglich ist es genau umgekehrt.“

Die schwarz-rote Koalition des Friedrich Merz‘ wirkt hilflos angesichts der Probleme. Deutschland befindet sich nach zwei Rezessionsjahren in einer Stagnation. Ein Programm für niedrigere Steuern, weniger Regulierung – eine Kettensäge gegen den Bürokratie-Dschungel. Das wäre dringend notwendig.