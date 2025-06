Wie der Fall Simeon T. die linke Heuchelei offenbart

Der Thüringer Simeon T.: Ihm werden politisch motivierte Gewalttaten vorgeworfen Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Denes Erdos

Haft in Budapest

Simeon T. tritt im ungarischen Gefängnis in den Hungerstreik. Der mutmaßliche Linksextremist schmeißt sich jammernd dem sonst so verhaßten deutschen Staat zu Füßen. Der soll das zarte Pflänzchen vor zu wenig Sonnenlicht in seiner Zelle retten.