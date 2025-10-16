Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Migranten und das Stadtbild: Wenn Merz mal etwas Richtiges sagt…

Migranten und das Stadtbild: Wenn Merz mal etwas Richtiges sagt…

Migranten und das Stadtbild: Wenn Merz mal etwas Richtiges sagt…

Bundeskanzler Merz (links) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Kurz darauf sagt er einen Satz, den sein Regierungssprecher wieder zurücknimmt.
Bundeskanzler Merz (links) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Kurz darauf sagt er einen Satz, den sein Regierungssprecher wieder zurücknimmt.
Bundeskanzler Merz (links) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Kurz zuvor sagt er einen Satz, den sein Regierungssprecher wieder zurücknimmt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
JF-Plus Icon Premium Migranten und das Stadtbild
 

Wenn Merz mal etwas Richtiges sagt…

Manchmal erkennt der Bundeskanzler die Lage. Dann sagt Merz Sachen wie, daß im Zusammenhang mit den Einwanderern das Stadtbild ein „Problem“ sei. Doch entweder er rudert zurück, oder – wie jetzt – sein Presseamt zensiert ihn. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundeskanzler Merz (links) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Kurz zuvor sagt er einen Satz, den sein Regierungssprecher wieder zurücknimmt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles