Wenn Merz mal etwas Richtiges sagt…

Bundeskanzler Merz (links) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Kurz zuvor sagt er einen Satz, den sein Regierungssprecher wieder zurücknimmt. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen

Manchmal erkennt der Bundeskanzler die Lage. Dann sagt Merz Sachen wie, daß im Zusammenhang mit den Einwanderern das Stadtbild ein „Problem“ sei. Doch entweder er rudert zurück, oder – wie jetzt – sein Presseamt zensiert ihn. Ein Kommentar.