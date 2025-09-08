Weiße Opfer zählen nicht

Die letzten Sekunden im Leben der Ukrainerin Iryna Zarutska: Weiße Opfer haben keine mächtige Lobby. Quelle: X Screenshot: JF

In den USA tötet ein vorbestrafter Schwarzer völlig grundlos eine weiße Frau. Für die Ukrainerin wird es keine Trauerkampagne geben – weil sie die „falsche“ Hautfarbe hat. Ein Kommentar von Zita Tipold.