Der Gipfel in Alaska lässt viele Fragen offen. Klar scheint nur, daß Putin zurück auf der großen Weltbühne ist. Foto: picture alliance / newscom | Kremlin

Ukrainekrieg Ukrainekrieg

Warum Alaska mehr als eine Putin-Show war

Kommentar

|

| Autor: Michael Wiesberg

|

Ein kleiner Schritt für die Masse, ein großer für den Friedensprozeß: Auch ohne konkrete Ergebnisse ist die Bedeutung des Alaska-Gipfels nicht zu unterschätzen. Ein Kommentar von Michael Wiesberg.

Jetzt die JF stärken! Unabhängigen Journalismus unterstützen! Spenden