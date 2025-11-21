Trumps doppelter Kampf

US-Präsident Donald Trump (2. v. l.) sieht sich gern als Macher, der Dekrete erläßt; doch das Macher-Image hat Schrammen bekommen. Foto: picture alliance / CNP/AdMedia | CNP/AdMedia

Was hat US-Präsident Trump in einem Jahr politisch bewegen können? Außenpolitisch ist er von seinen forschen ersten Schritten abgewichen. Innenpolitisch setzt er auf harte Abschiebepolitik. Reicht das, um die Demokraten auf Distanz zu halten? Eine Bilanz.