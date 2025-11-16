Anzeige
Junge Freiheit
Rede am 9. November: Steinmeiers Affront

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Schaut immer von oben herab auf den kritischen Bürger. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Maryam Majd
Auch am Schicksalstag der Deutschen agitiert Frank-Walter Steinmeier in gewohnter Manier „gegen rechts“. Seine Ansprache ist eine Bankrotterklärung einer ganzen Elite. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.

