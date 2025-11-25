Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Gerichtsreportage: Wenn ein mutmaßlicher Linksterrorist mit Applaus begrüßt wird

JF-Gerichtsreportage: Wenn ein mutmaßlicher Linksterrorist mit Applaus begrüßt wird

JF-Gerichtsreportage: Wenn ein mutmaßlicher Linksterrorist mit Applaus begrüßt wird

Das Bild zeigt Johann G. von der sogenannten Hammerbande.
Das Bild zeigt Johann G. von der sogenannten Hammerbande.
Johann G., mutmaßlicher Chef der Hammerbande: Verlesung der Anklage dauert mehrere Stunden. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
JF-Plus Icon Premium JF-Gerichtsreportage
 

Wenn ein mutmaßlicher Linksterrorist mit Applaus begrüßt wird

Seit heute steht die Führungsriege der Hammerbande vor Gericht. Der mutmaßliche Kopf der Linksterroristen provoziert mit Hamas-Chiffren – und wird vom Publikum bejubelt. Auch eine linke Landtagsabgeordnete ist da. Aus dem Gericht berichtet Hinrich Rohbohm.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Johann G., mutmaßlicher Chef der Hammerbande: Verlesung der Anklage dauert mehrere Stunden. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles