Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Massenprotest in London: Großbritannien hat endgültig genug

Massenprotest in London: Großbritannien hat endgültig genug

Massenprotest in London: Großbritannien hat endgültig genug

Teilnehmer des „Unite the Kingdom“-Marsches von Tommy Robinson: Die Gegendemo brachte nur 5.000 Besucher zustande. Es ist die bisher größte rechte Demo Großbritanniens. (Themenbild)
Teilnehmer des „Unite the Kingdom“-Marsches von Tommy Robinson: Die Gegendemo brachte nur 5.000 Besucher zustande. Es ist die bisher größte rechte Demo Großbritanniens. (Themenbild)
Teilnehmer des „Unite the Kingdom“-Marsches von Tommy Robinson: Die Gegendemo brachte nur 5.000 Besucher zustande. Foto: picture alliance / Captital Pictures | Anthony Oudot
JF-Plus Icon Premium Massenprotest in London
 

Großbritannien hat endgültig genug

Es herrscht pure Verzweiflung: In Großbritanniens Hauptstadt demonstrieren selbst alte Linke mit dem „unberührbaren” Tommy Robinson gegen Massenmigration. Nach Jahrzehnten bricht der geduldige Brite mit alten Tabus. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Teilnehmer des „Unite the Kingdom“-Marsches von Tommy Robinson: Die Gegendemo brachte nur 5.000 Besucher zustande. Foto: picture alliance / Captital Pictures | Anthony Oudot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement