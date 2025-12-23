Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Turning Point USA: Familienstreit bei MAGA

Turning Point USA: Familienstreit bei MAGA

Turning Point USA: Familienstreit bei MAGA

Besucher verfolgen beim AmericaFest von Turning Point USA eine Rede auf der Hauptbühne: Der innerkonservative Streit überschattet die Veranstaltung. Foto: picture alliance / Sipa USA | Laura Brett
Teilnehmer stehen in einer Halle und blicken auf eine große Videoleinwand mit einem Redner auf der Bühne. Aufnahme vom AmericaFest der Studentenorganisation Turning Point USA in Phoenix, bei dem es zu offenen Konflikten innerhalb der MAGA-Bewegung kam. Besucher verfolgen beim AmericaFest von Turning Point USA eine Rede auf der Hauptbühne: Der innerkonservative Streit überschattet die Veranstaltung. Foto: picture alliance / Sipa USA | Laura Brett
Besucher verfolgen beim AmericaFest von Turning Point USA eine Rede auf der Hauptbühne: Der innerkonservative Streit überschattet die Veranstaltung. Foto: picture alliance / Sipa USA | Laura Brett
JF-Plus Icon Premium Turning Point USA
 

Familienstreit bei MAGA

Beim „AmericaFest“ von Turning Point USA eskaliert ein innerkonservativer Machtkampf. Ben Shapiro attackiert Verschwörungserzählungen und antisemitische Codes, Tucker Carlson schlägt zurück. Versöhnliche Worte aus dem Weißen Haus wirken verloren. Ein Kommentar von Collin McMahon.

Besucher verfolgen beim AmericaFest von Turning Point USA eine Rede auf der Hauptbühne: Der innerkonservative Streit überschattet die Veranstaltung. Foto: picture alliance / Sipa USA | Laura Brett
