Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Hausgemachte Probleme: Europas Autokrise ist Deutschlands Absturz – und Chinas Aufstieg

Hausgemachte Probleme: Europas Autokrise ist Deutschlands Absturz – und Chinas Aufstieg

Hausgemachte Probleme: Europas Autokrise ist Deutschlands Absturz – und Chinas Aufstieg

Ein chinesischer Drache trachtet nach dem Mercedes-Stern. Die Autoindustrie ist massiv bedroht.
Ein chinesischer Drache trachtet nach dem Mercedes-Stern. Die Autoindustrie ist massiv bedroht.
China auf dem Vormarsch (Symbolbild): Die heimische Autoproduktion schrumpft. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk
JF-Plus Icon Premium Hausgemachte Probleme
 

Europas Autokrise ist Deutschlands Absturz – und Chinas Aufstieg

Die Autoindustrie in Deutschland und Europa befindet sich im Niedergang. Die Verantwortlichen verrennen sich weiter – obwohl die Lösungen auf der Hand liegen. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

China auf dem Vormarsch (Symbolbild): Die heimische Autoproduktion schrumpft. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement