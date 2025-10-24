Anzeige
Anna-Maria Scherer, Gleichheitswahn, Langenmüller
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gottesbezug in Schleswig-Holstein: Dieses Christentum hat schon verloren

Noch steht das Kreuz vorne – doch im Hintergrund lauert bereits der Halbmond. Foto: picture alliance/dpa | Fabian Strauch
Gottesbezug in Schleswig-Holstein
 

Dieses Christentum hat schon verloren

In Schleswig-Holstein will die CDU eine Gottesformel in der Verfassung verankern. Das klingt zunächst sehr erfreulich – entpuppt sich aber auf den zweiten Blick als trojanisches Pferd für die Islamverbände. Ein Kommentar.

