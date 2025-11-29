Die ewigen Kulturkampfverweigerer der Union

Der neue Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, Sönke Rix (SPD): Gilt als Linksausleger der Sozialdemokratie. Foto: picture alliance/dpa | Kilian Genius

Mit der Bundeszentrale für politische Bildung überläßt die Union abermals eine wichtige Institution den Linken. Die weiße Flagge im Kulturkampf hat sie aber schon viel früher hochgezogen – aus Opportunismus. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.