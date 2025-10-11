Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Millionengelder für NGOs: Demokratie leben heißt Sumpf trockenlegen

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU): Zählt ihre Partei zur Antifa. Als Ministerin ist sie für das Förderprogramm "Demokratie leben" verantwortlich. (Themenbild/Collage)
Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU): Zählt ihre Partei zur Antifa. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress
Demokratie leben heißt Sumpf trockenlegen

Aus linken Vereinen wird der zweite öffentliche Dienst: Mit „Demokratie leben“ sollen kritische Stimmen ausgeschaltet werden – Zeit, um dieser Gängelung Paroli zu bieten. Ein Kommentar von Michael Paulwitz.

