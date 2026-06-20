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Ausschreitungen in Belfast: „In Irland wächst das Gefühl, alleingelassen zu sein“

Ausschreitungen in Belfast: „In Irland wächst das Gefühl, alleingelassen zu sein“

Ausschreitungen in Belfast: „In Irland wächst das Gefühl, alleingelassen zu sein“

Ein brennendes Auto während der Ausschreitungen in Belfast, Nordirland: Laut dem irischen Journalisten Eoin Lenihan (r.) sehen sich vor allem monarchistisch gesinnte Protestanten in der Region bedroht. Fotos: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Natalia Campos /// privat
JF-Plus Icon Premium Ausschreitungen in Belfast
 

„In Irland wächst das Gefühl, alleingelassen zu sein“

Die Wut staut sich seit langem: Mit der JUNGEN FREIHEIT spricht der unabhängige Journalist Eoin Lenihan über die Unruhen in Nordirland, das Asylversagen und den Unwillen der Politik, das zu ändern.

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Ein brennendes Auto während der Ausschreitungen in Belfast, Nordirland: Laut dem irischen Journalisten Eoin Lenihan (r.) sehen sich vor allem monarchistisch gesinnte Protestanten in der Region bedroht. Fotos: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Natalia Campos /// privat
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