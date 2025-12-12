Anzeige
Ein Unternehmer bei der Antifa? Der Youtuber „Objektivist“ hat genau das hinter sich. Heute fühlt er Linksextremisten bei Demonstrationen auf den Zahn und erntet dafür Haß. Im JF-TV-Interview steht der Rede und Antwort. Ist jetzt eine Haßfigur
„Der Objektivist“: Erklärt seinen bemerkenswerten Lebenswandel. Foto: JF
JF-TV
 

Erst im Schwarzen Block und jetzt Haßfigur der Linken

Ein Unternehmer bei der Antifa? Der Youtuber „Objektivist“ hat genau das hinter sich. Heute fühlt er Linksextremisten bei Demonstrationen auf den Zahn und erntet dafür Haß. Im JF-TV-Interview steht der Rede und Antwort.
Gerrit Kubassa, der sich auf Youtube der Der Objektivist“ nennt, war früher selbst im schwarzen Block der Antifa, warf eine Flasche auf Polizisten und erhielt dafür eine zweijährige Bewährungsstrafe. Heute steht er auf der anderen Seite: Er stellt Fragen auf linksextremen Demonstrationen und wird deswegen angegriffen. Wie es dazu kam, erklärt er im JF-TV-Interview.

