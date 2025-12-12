Erst im Schwarzen Block und jetzt Haßfigur der Linken

Anzeige

Gerrit Kubassa, der sich auf Youtube der „Der Objektivist“ nennt, war früher selbst im schwarzen Block der Antifa, warf eine Flasche auf Polizisten und erhielt dafür eine zweijährige Bewährungsstrafe. Heute steht er auf der anderen Seite: Er stellt Fragen auf linksextremen Demonstrationen und wird deswegen angegriffen. Wie es dazu kam, erklärt er im JF-TV-Interview.