Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-TV: Drohungen und Wurfgeschosse: Was ein JF-Reporter in Gießen erlebte

JF-TV: Drohungen und Wurfgeschosse: Was ein JF-Reporter in Gießen erlebte

JF-TV: Drohungen und Wurfgeschosse: Was ein JF-Reporter in Gießen erlebte

Vadim Derksen (l.) schildert, was in Gießen wirklich passiert ist. Foto: JF
Vadim Derksen (l.) schildert, was in Gießen wirklich passiert ist. Foto: JF
Vadim Derksen (l.) schildert, was in Gießen wirklich passiert ist. Foto: JF
JF-TV
 

Drohungen und Wurfgeschosse: Was ein JF-Reporter in Gießen erlebte

In Gießen kommt es am Wochenende zu massiven linksextremen Krawallen. Polizisten, AfD-Anhänger, aber auch Journalisten werden vom linken Mob bedrängt und attackiert. Auch unser Reporter Vadim Derksen. Hier schildert er die krassesten Situationen.
Anzeige

Wurfgeschosse, Einschüchterungen, eine aufdringliche „Oma gegen rechts“ und ein Linksextremist, der Ausweiskontrollen bei Journalisten durchführen will: Die grundgesetzlich geschützte Pressefreiheit war in Gießen teilweise nicht mehr gewährleistet. Im JF-TV-Interview berichtet unser Reporter Vadim Derksen, wie der Tag in Gießen ablief, welche Journalisten attackiert wurden – und welche von der linksextremen Antifa geduldet wurden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Vadim Derksen (l.) schildert, was in Gießen wirklich passiert ist. Foto: JF
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles