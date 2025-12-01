Drohungen und Wurfgeschosse: Was ein JF-Reporter in Gießen erlebte

Anzeige

Wurfgeschosse, Einschüchterungen, eine aufdringliche „Oma gegen rechts“ und ein Linksextremist, der Ausweiskontrollen bei Journalisten durchführen will: Die grundgesetzlich geschützte Pressefreiheit war in Gießen teilweise nicht mehr gewährleistet. Im JF-TV-Interview berichtet unser Reporter Vadim Derksen, wie der Tag in Gießen ablief, welche Journalisten attackiert wurden – und welche von der linksextremen Antifa geduldet wurden.