Corona-Wiederaufbaufonds, Euro-Rettung und Green New Deal führen zu immer höheren Kosten für die Bürger in Europa, dazu der Dauerstreit der EU mit Polen und Ungarn. Droht die Europäische Union an alledem zu zerbrechen? Darüber spricht JF-Chefredakteur Dieter Stein mit dem langjährigen EU-Diplomaten, Osteuropa-Experten und JF-Autor Albrecht Rothacher.

