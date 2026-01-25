Was kommt nach dem Völkerrecht?

Dänische Soldaten während einer Militärübung in Grönland: Eine Annexion durch die USA hätte gravierende Folgen für ganz Europa. Foto: picture alliance / newscom | Danish Defence Command

Die Ambitionen der USA, Rußlands und Chinas werden immer mehr zur Gefahr für Europa. Umso intensiver muß sich Deutschland auf eine Welt vorbereiten, in der das Völkerrecht nicht einmal symbolisch hochgehalten wird. Ein Essay.