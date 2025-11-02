Anzeige
Herrschaftszeichen und Identität: Was Burgund mit Habsburger Symbolen zu tun hat

Herrschaftszeichen und Identität: Was Burgund mit Habsburger Symbolen zu tun hat

Herrschaftszeichen und Identität: Was Burgund mit Habsburger Symbolen zu tun hat

Das Goldene Vlies hielt Einzug in die Symbole der Habsburger. Foto: picture alliance / Willfried Gredler-Oxenbauer / picturedesk.com | Willfried Gredler-Oxenbauer
JF-Plus Icon Premium Herrschaftszeichen und Identität
 

Was Burgund mit Habsburger Symbolen zu tun hat

Herrschaftssymbolik wirkt umso eindringlicher, wenn sie auf religiöse Ursprünge verweist. Das beherzigte man auch in Burgund. So bedienten sich die Herzöge biblischer Bezüge, die Dank Kaiser Karl V. bis heute fortdauern. Eine Betrachtung von Karlheinz Weißmann.

Das Goldene Vlies hielt Einzug in die Symbole der Habsburger. Foto: picture alliance / Willfried Gredler-Oxenbauer / picturedesk.com | Willfried Gredler-Oxenbauer
