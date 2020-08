Das Morden ging weiter

Der letzte Herzog von Anhalt Joachim Ernst starb am 18. Februar 1947, zum Skelett abgemagert, an Hungertyphus im Konzentrationslager Buchenwald. Die Nationalsozialisten hatten den 46jährigen Hochadeligen bereits im Januar 1944 als Widerständler im KZ Dachau eingesperrt.

Nach Ende des Krieges blieb Joachim Ernst, anders als viele seiner Standesgenossen, in der russisch besetzten Heimat auf Schloß Ballenstedt im Harz. Doch für Stalins Terrorkommandos galt der Askanier als „Nazi-Verbrecher“ und „ausbeuterischer Großgrundbesitzer“.

Am 31. August 1945 wurde er erneut verhaftet, durch mehrere Lager geschleppt und endete schließlich in Buchenwald. Es war jenes KZ, das im NS-System im Juli 1937 am Nordhang des Ettersberges bei Weimar als Straflager für Regimegegner errichtet wurde.

Nur wenige Häftlinge hatten NS-Vergangenheit

Dem Sieg der Roten Armee folgten vor 75 Jahren Stalins Rachebrigaden auf dem Fuße und richteten nach Sowjetmuster Straflager für Zivilisten ein. Schlimmer noch, in mehreren Fällen bedienten sie sich dabei der von den Nationalsozia- listen eingerichteten KZ. So wurde am 30. August 1945 Buchenwald offiziell als „Speziallager Nr. 2“ eröffnet. Dabei hatte die Numerierung nichts mit der Reihenfolge der Eröffnung zu tun.

Zuvor hatte die Besatzungsmacht bereits Ketschendorf (Nr. 5), Bautzen (Nr. 3), Fünfeichen (Nr. 9) und Hohenschönhausen (Nr. 4) sowie das Durchgangslager Weesow in Brandenburg eingerichtet. Auch das frühere NS-Konzentrationslager Sachsenhausen, das die Sowjets im August wiedereingerichtet hatten, wurde als Speziallager Nr. 7 geführt.

In diesen Lagern wurden seit Mai 1945 160.000 bis 180.000 Deutsche sowie etwa 34.000 ehemalige Sowjetbürger interniert. Die Haftbedingungen waren derart fürchterlich, daß jeder dritte Insasse starb – hauptsächlich an Hunger und Seuchen. Nur ein geringer Prozentsatz der Häftlinge besaß eine aktive NS-Vergangenheit. Wirkliche Parteigrößen gab es in den Internierungslagern sehr selten.