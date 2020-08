Corona-Proteste in Berlin

BERLIN. In Berlin haben am Sonnabend die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung begonnen. Am Vormittag sammelten sich Teilnehmer verschiedener Veranstaltungen an ihren Treffpunkten im Zentrum der Hauptstadt.

Die JUNGE FREIHEIT berichtet live von den Demonstrationen.

11.14 Uhr: Auch der AfD-Abgeordnete Armin Paul Hampel ist auf dem Weg zum Brandenburger Tor. Für ihn gehe es darum „Flagge zu zeigen“, spätestens nach dem Debakel für Innensenator Geisel. Die politische Meinung der einfachen Leute müsse genauso gehört werden, wie die der Abgeordneten und der Kanzlerin.

10.57 Uhr: Berlins Innenseantor Andreas Geisel (SPD) rief am Morgen die Demonstraten auf, auf Gewalt zu verzichten. „Ich appelliere an alle, sich gewaltfrei in Berlin zu versammeln.“

10.20 Uhr: Am Brandenburger Tor sammeln sich bereits zahlreiche Menschen. Die Polizei sperrt das Brandenburger Tor ab. Laut Polizei ist der Platz zu voll und es mangelt an Fluchtwegen. „Wir sind das Volk“-Rufe ertönen aus der Menge.

Teilnehmer der Proteste sind aus ganz Deutschland angereist. Ein Paar erklärte, es sei aus Essen in Nordrhein-Westfalen nach Berlin gekommen. Auch bei der ersten Großdemonstration am 1. August seien sie bereits dabei gewesen. „Wir wollen uns für die Freiheit einsetzen, damit es auch unsere Kinder später gut haben.“

Im Stadtzentrum strömen die Menschen zu den Treffpunkten ihrer Kundgebungen.

Oberverwaltungsgericht genehmigte Corona-Proteste

Den Corona-Protesten gegen die Maßnahmen der Bundesregierung war in den vergangenen Tagen ein juristischer Streit vorausgegangen. Am Mittwoch hatte das Land Berlin die Demonstrationen verboten. Innensenator Andreas Geisel (SPD) war dafür heftig kritisiert worden. So warf ihm unter anderem die AfD vor, Grundrechte aus politischen Gründen außer Kraft zu setzen. Gegenproteste fielen nicht unter das Verbot. Schließlich genehmigte das Oberverwaltungsgericht Berlin die Proteste unter Auflagen wie der Einhaltung des Sicherheitsabstandes. (mec/zit/ha/jv/ag)