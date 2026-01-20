Darum expandiert Aldi in den USA

Ein Aldi-Supermarkt in der US-Stadt Williamsport: Der Discounter hat ehrgeizige Ziele in den Vereinigten Staaten. Foto: picture alliance / Sipa USA | Paul Weaver

Aldi will seine Präsenz in den USA deutlich ausbauen. Die angespannte Verbrauchersituation, ausgelöst durch hartnäckige Inflation und einen schwierigen Arbeitsmarkt, spielt dem Discounter dabei in die Karten. Auch in Deutschland profitieren Handelsketten von dem veränderten Konsumverhalten der Verbraucher.