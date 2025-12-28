Plötzlich bekommt Bayer Rückenwind aus Washington

Bayer-Werke in Leverkusen: Neue Chancen für den Chemie-Riesen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Jahrelang war das Pflanzenschutzmittel „Glyphosat“ eine schwere Belastung für den Bayer-Konzern. Doch plötzlich ändern sich die Verhältnisse in den USA. Offenbar dreht sich der Wind und es gibt Hoffnung für die Pharmasparte.