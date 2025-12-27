Geht den deutschen Apotheken die Luft aus?

Das Logo einer Apotheke: Konkurrenz aus dem Internet macht zu schaffen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Für Deutschlands Apotheken geht ein schlechtes Jahr zu Ende. Die Aussichten? Trüb. Die Kosten steigen, die Konkurrenz aus dem Internet legt zu, während die Honorare stagnieren. Jetzt steigt auch noch ein Drogerie-Riese in das Geschäft ein.