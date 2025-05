Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stirbt den Erstickungstod

Noch ein Gesetz, noch ein Verwaltungsvorgang: So zerstört die Bürokratie Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Patrick Pleul

In kaum einem anderen Industrieland ist die bürokratische Belastung so gravierend wie in Deutschland. Die Fülle und Komplexität der Vorschriften, die Unternehmen beachten müssen, ist enorm. Der daraus resultierende personelle und finanzielle Mehraufwand zerstört die Wettbewerbsfähigkeit.