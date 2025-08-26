Deutschlands Autobranche streicht 50.000 Arbeitsplätze

Anzeige

BERLIN. Die deutsche Industrie hat im vergangenen Jahr 114.000 Arbeitsplätze gestrichen (JF berichtete). Besonders hart traf es die Autobranche, in der 51.500 Stellen verschwanden – fast sieben Prozent aller Jobs. Nach Angaben der Beratungsgesellschaft EY, die sich auf Daten des Statistischen Bundesamts stützt, waren Ende Juni noch 5,42 Millionen Menschen in der Industrie beschäftigt.

Die Ursachen reichen von hohen Energiepreisen, überbordender Bürokratie und schwacher Inlandsnachfrage bis zu massiven Exportproblemen. Vor allem die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle erschweren das Geschäft.

Experte rechnet mit weiteren verlorenen Arbeitsplätzen

„Der massive Rückgang der Exporte in Richtung USA hat die deutsche Industrie zuletzt empfindlich getroffen“, erklärte EY-Partner Jan Brorhilker. Auch die Absatzflaute in China setze die Hersteller unter Druck. Die Umsätze der Industrie sanken im zweiten Quartal um 2,1 Prozent – das achte Minus in Folge. In der Autoindustrie betrug der Rückgang 1,6 Prozent. Große Konzerne wie Mercedes-Benz, VW, Bosch oder Continental haben Sparprogramme angekündigt, Porsche will seine Batterietochter Cellforce weitgehend einstellen.

Auch andere Branchen verzeichnen deutliche Verluste: Im Maschinenbau gingen 17.000 Stellen verloren, in der Metallerzeugung 12.000. Stabil blieb dagegen die Beschäftigung in der Chemie- und Pharmabranche. Brorhilker rechnet damit, daß die Kürzungen noch nicht abgeschlossen sind. Vor allem für junge Ingenieure und Hochschulabsolventen werde der Arbeitsmarkt schwieriger. „Wir werden eine steigende Arbeitslosigkeit bei Hochschulabsolventen sehen – etwas, was es in Deutschland lange nicht gab.“ (rr)