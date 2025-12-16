Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Europas Energiepolitik: Auch Polen folgt dem Kernkrafttrend

Europas Energiepolitik: Auch Polen folgt dem Kernkrafttrend

Europas Energiepolitik: Auch Polen folgt dem Kernkrafttrend

Polens stellvertretender Industrieminister Wojciech Wrochna setzt auf Kernkraft.
Polens stellvertretender Industrieminister Wojciech Wrochna setzt auf Kernkraft.
Polens stellvertretender Industrieminister Wojciech Wrochna setzt auf Kernkraft. Foto: picture alliance / abaca | Stevens Tomas/ABACA
JF-Plus Icon Premium Europas Energiepolitik
 

Auch Polen folgt dem Kernkrafttrend

Polen setzt künftig auf die Nutzung von Kernkraft. Der Bau des ersten Atomkraftwerks soll bereits im kommenden Jahr starten. Auch die EU unterstützt das Vorhaben mit Fördermitteln. Es ist ein Trend zu beobachten, der sich europaweit abzeichnet.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Polens stellvertretender Industrieminister Wojciech Wrochna setzt auf Kernkraft. Foto: picture alliance / abaca | Stevens Tomas/ABACA
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles