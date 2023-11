Insolvenzängste plagen immer mehr Unternehmer

MÜNCHEN. Die Zahl der Unternehmer, die sich in ihrer Existenz bedroht fühlen, hat in den vergangenen Monaten zugenommen. Gaben im Januar noch 4,8 Prozent der Firmeninhaber an, eine Insolvenz zu befürchten, stieg dieser Anteil aktuell auf 6,8 Prozent, wie aus der neuesten Konjunkturumfrage des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. Hauptsächlich betroffen seien Selbständige und Kleinstunternehmer mit unter zehn Mitarbeitern. Von ihnen berichtet nahezu jeder Sechste, mehr als 16 Prozent, von einer drohenden Pleite.