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Rücktrittsforderungen vor Krisentreffen: Wie es heute mit Kai Wegner zu Ende gehen könnte

Rücktrittsforderungen vor Krisentreffen: Wie es heute mit Kai Wegner zu Ende gehen könnte

Rücktrittsforderungen vor Krisentreffen: Wie es heute mit Kai Wegner zu Ende gehen könnte

Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).
Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU).
Rücktrittsforderungen aus der eigenen Partei: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Foto: picture alliance / Metodi Popow
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Wie es heute mit Kai Wegner zu Ende gehen könnte

Kurz vor einem Krisentreffen der Berliner CDU geht es hoch her. Prominente Mitglieder fordern den Rücktritt des Regierenden Bürgermeisters. Klar ist: Kai Wegner ist erledigt – aber er hält noch einen Joker in der Hand. Eine Analyse von Frank Hauke.

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