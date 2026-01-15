Anzeige
Georg Maier: Innenminister wirbt für AfD-Verbot – jetzt folgt die Klage

Erlebt nun Gegenwind der AfD: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). Foto: picture alliance/dpa | Martin Schutt
Innenminister wirbt für AfD-Verbot – jetzt folgt die Klage

Weil Thüringens Innenminister Maier der AfD vorwirft, „Deportationen von Deutschen“ zu planen und daher verboten werden müsse, klagt die Landespartei nun. Die Klageschrift gegen den Sozialdemokraten liegt der JF vor.

