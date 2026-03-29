Heino gibt Solidaritätskonzert für gecancelten Feuerwehrmann

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BAD BELZIG. Schlagerikone Heino hat ein Solidaritätskonzert für den 2025 wegen des Deutschlandlieds gefeuerten Feuerwehrmann aus Torgau in Sachsen gegeben. „Wir wollen einen fröhlichen Abend verbringen – ohne Störungen.“, äußerte der Sänger am Samstag der Bild-Zeitung gegenüber seine Hoffnung. Jeder habe eine zweite Chance verdient. „Der Mann hat jahrelang ehrenamtlich seinen Beitrag geleistet für unsere Gesellschaft“, mahnte der Musiker.

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Im August vergangenen Jahres hatte der Feuerwehrmann bei den Deutschen Meisterschaften im Feuerwehrsport versehentlich alle drei Strophen des Deutschlandlieds in einer Aufnahme von Heino abgespielt und war dafür suspendiert worden. Er war als Kampfrichter bei der Veranstaltung zugegen und wurde nach dem Fauxpas mit sofortiger Wirkung von sämtlichen Ämtern im Deutschen Feuerwehrverband entbunden. Zudem wurde ihm untersagt, künftig die Feuerwehruniform zu tragen.

DGB organisiert Protest gegen Heino

Der Sänger kritisierte die Entscheidung schon damals als Fehler. Das Konzert in Bad Belzig unweit von Brandenburg an der Havel musste unter Polizeischutz stattfinden, da Proteste gegen den Auftritt angemeldet waren. Die Partydemo unter dem Motto „Knallbunt ist die Haselnuss“ wurde vom DGB mitorganisiert und verstand sich als „positives Zeichen für Demokratie und Begegnung“.

Der Schlagerstar unternimmt derzeit seine Solotour „Made in Germany“. Zu dem Konzert in Bad Belzig kamen rund 800 Leute – darunter laut der Bild auch etwa 200 Feuerwehrmänner. (fw)