Fernhochschule bestätigt: Ulrich Siegmund hat bei uns studiert

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HAMBURG. Die Europäische Fernhochschule Hamburg (Euro-FH) hat die Gerüchte über den Studienabschluss des AfD-Spitzenkandidaten in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, dementiert. „Wir können die Informationen bestätigen, die Herr Siegmund selbst bekannt gegeben hat: Herr Ulrich Siegmund hat an der Euro-FH studiert und sein Studium erfolgreich abgeschlossen“, sagte ein Sprecher der Universität auf Anfrage der JUNGEN FREIHEIT.

Weiter bestätigte die Euro-FH, dass der Spitzenkandidat den Studiengang „Betriebswirtschaftslehre & Wirtschaftspsychologie mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.)“ absolvierte.

„Der Studiengang Betriebswirtschaftslehre & Wirtschaftspsychologie wurde seit seiner Einführung im Jahr 2009 weiterentwickelt und wird heute mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) angeboten“, führte der Sprecher der Universität aus. „Die ursprüngliche Studiengangsvariante mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.), die u.a. auch 2016 galt, ist daher auf der aktuellen Website der Euro-FH nicht mehr aufgeführt.“

Kampagne gegen Siegmund wegen Bachelor

Hintergrund ist eine Kampagne gegen den AfD-Politiker (JF berichtete). Nachdem Siegmund rund drei Wochen lang nicht auf die Frage nach seiner Hochschule antwortete, verbreitete sich das Gerücht, dass er die Angaben absichtlich geheim halte. Grund dafür sei, dass er gar nicht studiert habe. Dabei beantwortet der AfD-Politiker seit 2024 keine Fragen mehr auf der Plattform, deren Nutzung freiwillig ist und die angibt, nicht alle Fragen freizuschalten.



Nachdem die JF das Zeugnis fand und veröffentlichte, behauptete unter anderem die Bild, dass die Universität für den in den Dokumenten genannten Studiengang „ausweislich ihrer Website gar keinen Bachelor of Arts“ vergebe, sondern nur einen „Bachelor of Science“. (mas)