Die eine „Vulkangruppe“ gibt es nicht

Nach dem folgenschweren Anschlag auf die Berliner Stromversorgung rätselt man, wer die „Vulkangruppe“ ist, die sich dazu bekennt. Dabei ist das linksextreme Terrormilieu alles andere als hochgeheim. Wären die deutschen Sicherheitsbehörden nicht so behäbig, könnte man wissen, wer für die Tat in Frage kommt.