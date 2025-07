Wenn sich das Verfassungsgericht mit ultralinken Richtern trifft

Anzeige

Wie politisch darf’s denn sein? Deutschland debattiert erstmals intensiv über die Ausrichtung des Bundesverfassungsgerichts. Daß die SPD zwei sehr linke Juristinnen nach Karlsruhe schicken will, erhitzt die Gemüter. Insbesondere die Tatsache, daß die SPD an ihren in der Kritik stehenden Kandidaten festhält, während die Unionsparteien ihren ursprünglichen Kandidaten für die dritte freie Richterstelle in Karlsruhe kleinlaut zurückzogen, nachdem die Grünen andeuteten, ihn wegen seines Blicks auf das Asylrecht nicht wählen zu wollen, wirft ein Schlaglicht auf die Richterwahlen.

Neue Verfassungsrichter brauchen im Bundestag eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Meist gingen diese Wahlen in den vergangenen Jahrzehnten weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit vonstatten. Denn: Union und SPD als die dominierenden Kräfte der alten Bundesrepublik achteten sorgfältig darauf, daß ihre Kandidaten nicht zu stark polarisierten. Doch diese Zeiten sind offenbar vorbei.

AfD und Linkspartei werden ausgeschlossen

Viele Bürger erfahren erst jetzt, wer eigentlich überhaupt Richter vorschlagen kann. Union, SPD, Grüne und FDP hatten sich dazu in den vergangenen Jahren auf einen Besetzungsschlüssel geeinigt. 3:3:1:1. Union und SPD dürfen für jeden der zwei Senate also drei Richter benennen, Grüne und FDP jeweils einen. Im Grundgesetz findet sich diese Regelung nicht. Sie ist das Produkt informeller Absprachen. AfD und Linkspartei werden von diesen heimlichen Richtercastingrunden ausgeschlossen. Und das, obwohl etwa die AfD deutlich stärker ist als die Grünen.

Dem Vertrauen der Menschen in die Institution hat das bislang nicht geschadet. In fast allen Umfragen liegt das Karlsruher Gericht seit Jahrzehnten ganz vorne. Zuletzt gaben 70 Prozent der Bürger in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap an, sie vertrauten dem Verfassungsgericht.

Geheime Treffen des Verfassungsgerichtes

Doch dieses Vertrauen könnte Risse bekommen. Und das nicht nur wegen der aktuellen Debatte um die Wahl neuer Verfassungsrichter. Auch die Einladungspolitik des höchsten deutschen Gerichts wirft Fragen auf – nicht zum ersten Mal.

So mußten die Richter in den roten Roben mittels eines Urteils des Verwaltungsgerichts Karlsruhe gezwungen werden, Fragen zu geheimen Treffen mit der Bundesregierung zu beantworten. Konkret ging es um ein Abendessen der Verfassungsrichter mit der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Juni 2021 im Kanzleramt. Die damalige Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hielt den Richtern dabei einen Vortrag, wie nötig die Grundrechtseinschränkungen seien. Brisant: Kurz darauf schmetterten die Richter eine Klage der AfD gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung ab.

Verfassungsgrichter diskutieren über „Vertrauen in den Rechtsstaat“

Mitten in der Debatte um die künftige politische Ausrichtung haben sich die Richter am Montag nun mit zwei juristischen Lobbygruppen getroffen. „Das Treffen diente dem gegenseitigen Erfahrungs- und Meinungsaustausch“, teilte das Gericht dazu mit. Themen der „Fachgespräche“ seien „Resilienz der Justiz einschließlich der Verfassungsgerichtsbarkeit“ sowie „Vertrauen in den Rechtsstaat“ gewesen. Also genau die Themen, die gerade hitzig debattiert werden.

Debattiert wurde das mit dem Deutschen Richterbund. Er ist die mit Abstand größte Interessenvereinigung der Richter und Staatsanwälte in Deutschland. Knapp 20.000 Mitglieder hat der Richterbund. Er kümmert sich nach außen hin um Themen wie die Besoldungsunterschiede von Richtern und Staatsanwälten zwischen den Bundesländern. Allgemeinpolitisch äußert sich der Verein nicht.

Auch ultralinke Gruppierung sitzt am Tisch

Anders aufgestellt ist da schon die zweite Gruppierung, die nun am Montag in Karlsruhe empfangen wurde: die „Neue Richter*innenvereinigung“. Bei der 1987 gegründeten Vereinigung handelt es sich nur um eine Splittergruppe unter deutschen Juristen. Kaum mehr als 500 Mitglieder hat der Verein. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es etwa 22.000 Richter und 6.500 Staatsanwälte.

Auch von politischer Neutralität hält die „Neue Richter*innenvereinigung“ nichts. Mitteilungen tragen Titel wie „Appell: Deutschland muß gegebene Versprechen bei der Aufnahme afghanischer Schutzsuchender einhalten!“ oder „Mißbrauch der Sperrminorität: AfD blockiert Richterwahlausschuß in Thüringen“. Immer wieder veröffentlicht die Gruppierung auch Appelle der Asyllobby, die sich gegen schärfere Asylgesetze aussprechen. Die Forderung, immer neue Afghanen nach Deutschland einzufliegen, ist dem Verein so wichtig, daß sie allein in den vergangenen Monaten gleich dreimal erhoben wurde.

Im Antifa-Duktus gegen Union und AfD

Besonders deutlich wird die ultralinke Ausrichtung des Vereins, wenn es um Union und AfD geht. Nachdem die AfD im Januar einem Antrag von CDU und CSU im Bundestag zur Mehrheit verhalf, empörten sich die Richter unverzüglich. „Im Kampf um die Demokratie ist auf die Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag kein Verlaß mehr“, behauptete die Richtervereinigung.

Im Duktus der linksextremen Antifa hieß es weiter: „Loyale Demokraten arbeiten nicht mit Rechtsradikalen zusammen. Sie gehen mit ihnen keine Bündnisse ein und lehnen ihre Unterstützung ab. Gegen diese grundlegenden Regeln zum Schutz unserer Demokratie haben die Fraktionen von CDU/CSU und FDP gestern mit Vorsatz verstoßen.“ Sogar Wahlempfehlungen gaben die linken Richter und Staatsanwälte – auf deren Neutralität im Gerichtsverfahren auch AfD-Mitglieder hoffen müssen – ab.

Grüner Asyllobbyist in führender Position

Und das ziemlich deutlich gegen die Union. „Es ist nun an der demokratischen Mitte der Gesellschaft, die deutsche Demokratie mit ihren Stimmzetteln zu verteidigen. Als Demokratie und als Rechtsstaat werden wir nicht bestehen, wenn ein derartiger Tabubruch keine Konsequenzen an der Wahlurne hat. Wir stehen an einer entscheidenden Kreuzung unserer Geschichte.“ Auch die Veranstaltungen zeigen eine Schlagseite. Für Ende September lädt die Vereinigung zum Thema „Der Kampf um den Rechtsstaat. Die Bedeutungsverschiebung des Rechtsstaatsbegriffs und die Aneignung durch die extreme Rechte“ ein.

Die Einseitigkeit verwundert nicht. Führendes Mitglied der Vereinigung ist der Grünen-Politiker Dirk Behrendt. Er ist derzeit Amtsrichter in Neukölln, war zuvor aber langjähriger Grünen-Abgeordneter im Berliner Landesparlament und auch Justizsenator. In diesem Amt ernannte Behrendt entgegen der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts drei Kandidaten zu Mitgliedern des Berliner Kammergerichts, obwohl eine Klage eines Konkurrenten anhängig war.

Zudem behauptete Behrendt, es gebe eine „menschenrechtliche Verpflichtung“, Asylsuchende in Griechenland auch gegen den Willen der Bundesregierung nach Deutschland zu holen. Eine juristische Grundlage dafür gibt es nicht.

Kritik an rechten Richtern

Ebenfalls im Vorstand sitzt Carsten Löbbert. Im Buch „Rechte Richter. AfD-Richter, -Staatsanwälte und -Schöffen: eine Gefahr für den Rechtsstaat?“ wird Löbbert mit den Sätzen zitiert: „Auch sie schaden dem Ansehen und dem Vertrauen in die Justiz. Es geht darum, rechtsstaatliche Standards bei der Einstellung abzusichern.“ Bezogen hat er sich dabei laut dem Autor auf „rechte Richter“.

Warum also trifft sich die Spitze des Bundesverfassungsgerichts ausgerechnet jetzt mit der linken Kleinstorganisation? Und nach welchen Kriterien werden die Besuche in Karlsruhe genehmigt? Eine JF-Anfrage zu den Umständen des Treffens ließ das Gericht unbeantwortet. Auch, ob das Verfassungsorgan nicht die Gefahr sieht, daß das Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht leiden könnte, wenn es sich mit so eindeutig politisch positionierten Gruppierungen wie der „Neuen Richter*innenvereinigung“ trifft und diese damit aufwertet, will Karlsruhe nicht beantworten.

Vielleicht ist das auch schon Antwort genug.