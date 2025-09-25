Anzeige
Schule in Bad Muskau: Stadtrat nimmt Chrupalla-Spende einstimmig an

AfD-Chef Tino Chrupalla mit der Co-Vorsitzenden Alice Weidel 2024 vor dem Schloß Bad Muskau im Fürst-Pückler-Park.
AfD-Chef Tino Chrupalla mit der Co-Vorsitzenden Alice Weidel 2024 vor dem Schloß Bad Muskau im Fürst-Pückler-Park. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert
Stadtrat nimmt Chrupalla-Spende einstimmig an

Die Spende von AfD-Chef Chrupalla an die frühere Schule seiner Kinder sorgte für Protest. Nun entscheidet der Stadtrat, das Geld anzunehmen. Gegenüber der JF bedauert Chrupalla das „politische Gezeter“.

