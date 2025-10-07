Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
D-Talk, Wahl Blogger des Monats
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sie schwebt in Lebensgefahr: SPD-Bürgermeisterin mit Messer attackiert – Adoptivsohn abgeführt

Sie schwebt in Lebensgefahr: SPD-Bürgermeisterin mit Messer attackiert – Adoptivsohn abgeführt

Sie schwebt in Lebensgefahr: SPD-Bürgermeisterin mit Messer attackiert – Adoptivsohn abgeführt

Fahrzeuge der Polizei in NRW stehen an eine Tatort – Symbolbild für den Messerangriff auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer (SPD)
Fahrzeuge der Polizei in NRW stehen an eine Tatort – Symbolbild für den Messerangriff auf die SPD-Politikerin Iris Stalzer (SPD)
Polizeifahrzeuge bewachen einen Tatort (Symbolbild). Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Sie schwebt in Lebensgefahr
 

SPD-Bürgermeisterin mit Messer attackiert – Adoptivsohn abgeführt

Brutaler Angriff auf eine Bürgermeisterin: In Herdecke ist Iris Stalzer mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Während der Bundeskanzler sein Mitgefühl ausspricht, fahndet die Polizei nach einer möglichen Gruppe von Angreifern – und führt den Adoptivsohn des Opfers in Handschellen ab.
Anzeige

HERDECKE. Im nordrhein-westfälischen Herdecke ist die Bürgermeisterin Iris Stalzer (SPD) bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Die 57jährige schwebt nach Angaben der Polizei in Lebensgefahr. Ihr Adoptivsohn wurde laut Medienberichten von Polizeibeamten in Handschellen abgeführt – dabei soll er mit einer Decke umwickelt worden sein, die das Verwischen von Spuren verhindert.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte auf X seine Bestürzung. „Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muß jetzt schnell aufgeklärt werden“, schrieb der Politiker. Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch drückte seine Betroffenheit aus. „Wir sind in Gedanken bei ihr und wünschen ihr, daß sie diese furchtbare Tat übersteht und überlebt“, sagt Miersch.

Stalzers Adoptivsohn soll laut Medienberichten angegeben haben, seine Mutter sei auf der Straße von mehreren Männern angegriffen worden und habe sich schwer verletzt ins Haus geschleppt. Dort habe er sie dann gefunden.

Motiv und Täter sind noch unklar

Nach einem Bericht des Spiegel soll es im Sommer bereits einen Polizeieinsatz im Haus gegeben haben. Damals soll die 17jährige Adoptivtochter mit einem Messer auf die Bürgermeisterin losgegangen sein. Die beiden Adoptivkinder hatten nach der Tat am Dienstag die Polizei verständigt.

Derzeit fahndet die Mordkommission nach möglichen Tätern. Ob ein politisches oder persönliches Motiv vorliegen könnte, ist nach Angaben der Ermittler unklar.

Vor zehn Tagen hatte die Politikerin die Bürgermeisterwahl gewonnen. Mit 52,2 Prozent setzte sie sich gegen den CDU-Konkurrenten Fabian Haas durch. (lb)

Polizeifahrzeuge bewachen einen Tatort (Symbolbild). Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement