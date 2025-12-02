Anzeige
BSW-Einspruch zur Bundestagswahl: So begründet die AfD, warum es eine Neuauszählung geben muß

Unterstützung bei der Neuauszählung: Sahra Wagenknecht (BSW) mit AfD-Chefin Alice Weidel bei einem TV-Duell.
Unterstützung bei der Neuauszählung: Sahra Wagenknecht (BSW) mit AfD-Chefin Alice Weidel bei einem TV-Duell. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
JF-Plus Icon Premium BSW-Einspruch zur Bundestagswahl
 

So begründet die AfD, warum es eine Neuauszählung geben muß

In einem Minderheitenvotum zur Empfehlung des Wahlprüfungsausschusses erläutert die AfD detailliert, warum der Antrag des BSW auf Neuauszählung berechtigt sei. Der JF liegt das Papier bereits vor.

