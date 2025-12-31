Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Jahresrückblick 2025: Diese Personen prägten das Jahr besonders. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Zentrum des Jahres? Auch Charlie Kirk (l.), Frauke Brosius-Gersdorf, Wolfram Weimer, Rußlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump prägten 2025.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Zentrum des Jahres? Auch Charlie Kirk (l.), Frauke Brosius-Gersdorf, Wolfram Weimer, Rußlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump prägten 2025. Fotos: picture alliance / teutopress /// ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell //// dts-Agentur /// Panama Pictures | Christoph Hardt /// newscom | BOB STRONG
Rekordschulden, AfD-Aufwind, Trump II & Co.
 

Prost, Vorbei! Der große JF-Jahresrückblick

Ein Jahr zwischen Spaß, Farce und Tragödie: Friedrich Merz initiiert eine historische Schuldensause mit dem alten Bundestag, die AfD feiert Umfragerekorde. Anschläge und Messermorde prägen die Stimmung. Die JUNGE FREIHEIT blickt zurück.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Zentrum des Jahres? Auch Charlie Kirk (l.), Frauke Brosius-Gersdorf, Wolfram Weimer, Rußlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump prägten 2025. Fotos: picture alliance / teutopress /// ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell //// dts-Agentur /// Panama Pictures | Christoph Hardt /// newscom | BOB STRONG
