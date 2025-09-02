Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Staatsversagen: Mordfall Liana: Musk fordert Gerichtsverfahren gegen Politiker

Staatsversagen: Mordfall Liana: Musk fordert Gerichtsverfahren gegen Politiker

Staatsversagen: Mordfall Liana: Musk fordert Gerichtsverfahren gegen Politiker

Die getötete Liana K. und Elon Musk.
Die getötete Liana K. und Elon Musk.
Die getötete Liana K. und Elon Musk. Fotos: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter & picture alliance / Consolidated News Photos | KEVIN LAMARQUE
Staatsversagen
 

Mordfall Liana: Musk fordert Gerichtsverfahren gegen Politiker

Im Fall der mutmaßlich von einem Iraker gegen einen fahrenden Zug gestoßenen 16jährigen Liana fordert Tech-Unternehmer Elon Musk, die Verantwortlichen in den Behörden vor Gericht zu stellen.
Anzeige

BERLIN. Der Tech-Milliardär und Inhaber der Plattform X, Elon Musk, hat sich in den Fall Liana K. eingeschaltet. Das 16jährige Mädchen war am 11. August gestorben, als ein Mann sie im niedersächsischen Friedland gegen einen durchfahrenden Zug gestoßen hatte. Inzwischen hat die Polizei einen 31jährigen irakischen Asylbewerber als dringend tatverdächtig festgenommen.

Musk schrieb auf seiner Plattform: „Die Behörden sollten wegen Beihilfe zum Mord vor Gericht gestellt werden.“ Der mutmaßliche Täter war seit anderthalb Jahren vollziehbar ausreisepflichtig. Dafür, daß er sich trotzdem immer noch in Deutschland aufhält, machen sich nun diverse Behörden gegenseitig verantwortlich.

Freispruch für Liana-Mörder kündigt sich an

Die rot-grüne Landesregierung Niedersachsens und das zuständige Amtsgericht beschuldigen jeweils die Ausländerbehörde (JF berichtete), und die Innenministerin macht das Dublin-System der EU verantwortlich. Aber Verantwortung hat dafür bisher niemand übernommen. Ein Gerichtsverfahren, wie es Musk fordert, und das die Zuständigkeiten und das Versagen aufklären könnte, wird es voraussichtlich nicht geben.

Bisher scheint der Fall damit erledigt zu sein, daß die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Irakers in einer Psychiatrie veranlaßte. Ihm wird noch der Prozeß gemacht, aber der Angeklagte könnte, wie so viele vor ihm, wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen werden. Dafür spricht das bisherige Vorgehen der Anklagebehörde. (fh)

Die getötete Liana K. und Elon Musk. Fotos: Privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter & picture alliance / Consolidated News Photos | KEVIN LAMARQUE
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement