Linken-Fraktionschefin freut sich über Chrupalla-Spende für Schule

Bad Muskaus Linken-Fraktionsvorsitzende Heidemarie Knoop (links oben) hat kein Problem mit der Schulspende von AfD-Chef Tino Chrupalla. Fotos: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt & privat

Im Gespräch mit der JF sieht die Linken-Fraktionschefin von Bad Muskau, Heidemarie Knoop, anders als ihre Landespartei, kein Problem mit der Spende des AfD-Chefs Chrupalla für eine städtische Schule. Eine Brandmauer gebe es im Stadtrat ohnehin nicht.