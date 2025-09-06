Kroate attackiert Polizisten mit zwei Messern – Schußwaffeneinsatz

Anzeige

SASSENBERG/ULM. Ein Kroate hat am Freitag zwei Polizisten mit zwei Messern attackiert. Die Beamten schossen auf den Angreifer und verletzten ihn schwer, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Abend mitteilten.

Der Vorfall ereignete sich nach einem Nachbarschaftsstreit in Sassenberg. Ein 39jähriger hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihn der Kroate mit Messern bedroht und leicht verletzt hatte. Auch ein 50jähriger Nachbar wurde attackiert.

Kroate nicht in Lebensgefahr

Als Einsatzkräfte den 25jährigen wenig später stellten, ging er mit den Waffen auf die Beamten los. Trotz mehrfacher Warnungen stoppte er nicht, woraufhin ein Polizist auf seinen Oberkörper feuerte. Der Angreifer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen den Schützen wurden routinemäßige Ermittlungen eingeleitet.

Auch in Ulm kam es am Freitagabend zu einem Schußwaffengebrauch durch die Polizei. Ein 37jähriger hatte Passanten mit einem Messer bedroht und griff anschließend die Beamten an. Ein Polizist gab einen Schuß ab, verletzt wurde der Mann jedoch nicht. Er konnte überwältigt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motiv blieb zunächst unklar. (rr)