Jetzt löscht Banaszak seine Anti-Deutschland-Beiträge

BERLIN. Grünen-Chef Felix Banaszak hat mehrere ältere Beiträge auf der Plattform X gelöscht, in denen er sich offen gegen Deutschland geäußert hatte. Die Löschung erfolgte offenbar im Zusammenhang mit seiner umstrittenen Wortmeldung im ARD-„Sommerinterview“, in dem er eine klare Antwort auf die Frage nach seiner Liebe zu Deutschland vermied.

In den gelöschten Tweets aus den Jahren 2012 und 2013 hatte Banaszak unter anderem erklärt: „Ich bin ja gegen Deutschland.“ Zudem kündigte er eine sogenannte „Deutschland-ist-ersetzbar“-Tour an, bei der der damalige Vorstand der Grünen Jugend in mehreren Städten auftreten wollte.

Herr @fbanaszak

löscht gerade fleißig alte Tweets wie sein Statement “Deutschland ist kein Grund zum Feiern” zum 3. Okt. Würden Sie uns vielleicht noch erklären, was Sie damit 👇 meinten, “deutsch” sei eine “inhaltsleere” Identität? Stattdessen bevorzugte er “globale… https://t.co/j9bZvZNqfR pic.twitter.com/u7hdTzvaop — Philip Plickert (@PhilipPlickert) August 4, 2025

Banaszak liebt Duisburg, nicht Deutschland

Auch ein Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit ist nicht mehr auffindbar, in dem er schrieb: „Deutschland ist kein Grund zum Feiern.“ Im Sommerinterview erklärte Banaszak, er liebe Duisburg und sein direktes Umfeld, mit dem Begriff „Liebe“ für ein Land wie Deutschland könne er jedoch nichts anfangen. Stattdessen sprach er von einem „guten Verhältnis“ zu „diesem Land“.

Die gelöschten Beiträge stammen aus der Zeit seiner Tätigkeit im Bundesvorstand der Grünen Jugend, die sich damals wiederholt antinational positionierte. Banaszak hat sich bislang nicht öffentlich zu der Löschaktion geäußert.

(rr)