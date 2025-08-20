Hammer, Sichel und Gewaltfantasien – Neue Linken-Abgeordnete provoziert im Netz

Anzeige

BERLIN. Die neue Linken-Bundestagsabgeordnete Lin Lindner hat in sozialen Netzwerken in der Vergangenheit Gewaltphantasien gegen politische Gegner verbreitet. Auf ihrem Instagram-Kanal unterlegte die Politikerin einen Post mit einem Lied der österreichischen Trans-Rapperin Kerosin95, in dem es unter anderem heißt: „Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister, Terfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht“.

Mit dem Begriff „Terfs“ bezeichnen Angehörige der Transgender-Ideologie Frauen, die sich gegen das Eindringen von Transfrauen in weibliche Schutzräume (die JF berichtete) – etwa Umkleidekabinen oder Toiletten – positionieren. Am Dienstag war bekanntgeworden, daß Lindner für den Abgeordneten Gerhard Trabert in den Bundestag nachrückt.

Gestatten, Ihre neue Volksvertreterin im Bundestag:

„Ich bringe aggressives Kerosin in meim Kanister

TERFS kriegen von mir gar nix außer Mittelfinger

Es gibt endlich auf die Fresse das geschieht euch Recht

Ich und meine trans* cuties feiern heut ein Fest“ -Das ist „Lin Lindner“,… pic.twitter.com/lpEWbT0Vv9 — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) August 20, 2025

Linke definiert sich als „nonbinär“

Auf einem im Netz kursierenden Foto posiert die 31jährige zudem in einem Pullover, auf dem Hammer und Sichel abgebildet sind – das Symbol der Sowjetunion. Unter dem im Jahr 1918 von den Bolschewisten übernommenen Symbol wurden Millionen von Menschen ermordet.

Auf Instagram beschreibt sich Lindner als „Arbeiter*innenkind und schlecht gelaunt“. Sie ist nach eigener Aussage zudem „nonbinär“. Auch in anderen Posts äußert sie sich aggressiv gegenüber Andersdenkenden. So kommentierte sie etwa Bilder einer LGBTQ-Demonstration mit den Worten „Freßt Sternenstaub, Faschos“. (lb)