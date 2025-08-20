Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

„Auf die Fresse“: Hammer, Sichel und Gewaltfantasien – Neue Linken-Abgeordnete provoziert im Netz

„Auf die Fresse“: Hammer, Sichel und Gewaltfantasien – Neue Linken-Abgeordnete provoziert im Netz

„Auf die Fresse“: Hammer, Sichel und Gewaltfantasien – Neue Linken-Abgeordnete provoziert im Netz

Auf roten Fahnen sind Hammer und Sichel zu sehen – ähnlich wie auf dem Pullover der neuen Linken-Abgeordneten Lin Lindner
Auf roten Fahnen sind Hammer und Sichel zu sehen – ähnlich wie auf dem Pullover der neuen Linken-Abgeordneten Lin Lindner
Hammer und Sichel auf roten Fahnen – Demonstration in Berlin (Symbolbild). Foto: IMAGO / Christian Spicker
„Auf die Fresse“
 

Hammer, Sichel und Gewaltfantasien – Neue Linken-Abgeordnete provoziert im Netz

Frisch im Bundestag – und schon sorgt sie für Aufsehen: Die Linken-Abgeordnete Lin Lindner verbreitet in sozialen Netzwerken Gewaltfantasien, posiert im Sowjet-Pulli und attackiert politische Gegner mit derbem Vokabular.
Anzeige

Marketing, Ausbildung, Student, Kaufmann

BERLIN. Die neue Linken-Bundestagsabgeordnete Lin Lindner hat in sozialen Netzwerken in der Vergangenheit Gewaltphantasien gegen politische Gegner verbreitet. Auf ihrem Instagram-Kanal unterlegte die Politikerin einen Post mit einem Lied der österreichischen Trans-Rapperin Kerosin95, in dem es unter anderem heißt: „Ich bringe aggressives Kerosin in meinem Kanister, Terfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger. Es gibt endlich auf die Fresse, das geschieht euch recht“.

Mit dem Begriff „Terfs“ bezeichnen Angehörige der Transgender-Ideologie Frauen, die sich gegen das Eindringen von Transfrauen in weibliche Schutzräume (die JF berichtete) – etwa Umkleidekabinen oder Toiletten – positionieren. Am Dienstag war bekanntgeworden, daß Lindner für den Abgeordneten Gerhard Trabert in den Bundestag nachrückt.

Linke definiert sich als „nonbinär“

Auf einem im Netz kursierenden Foto posiert die 31jährige zudem in einem Pullover, auf dem Hammer und Sichel abgebildet sind – das Symbol der Sowjetunion. Unter dem im Jahr 1918 von den Bolschewisten übernommenen Symbol wurden Millionen von Menschen ermordet.

Auf Instagram beschreibt sich Lindner als „Arbeiter*innenkind und schlecht gelaunt“. Sie ist nach eigener Aussage zudem „nonbinär“. Auch in anderen Posts äußert sie sich aggressiv gegenüber Andersdenkenden. So kommentierte sie etwa Bilder einer LGBTQ-Demonstration mit den Worten „Freßt Sternenstaub, Faschos“. (lb)

Hammer und Sichel auf roten Fahnen – Demonstration in Berlin (Symbolbild). Foto: IMAGO / Christian Spicker
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement